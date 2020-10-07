В Украине нет волны коронавируса: Ляшко объяснил ситуацию с COVID-19

В нашей стране не было резкой вспышки COVID-19. Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии «РБК-Украина».

В качестве примера Ляшко привел Францию, Испанию и Германию, где ситуация с заболеваемостью кардинальной отличается от нашей. Там в марте-апреле наблюдался пик заболеваемости, который потом сменился резким проседанием, после чего кривая опять пошла вверх.

В Украине же с самого начала пандемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.

«Что такое волна коронавируса? Это когда есть пиковая загрузка – до 10 тыс. и более, затем количество падает до единичных случаев, а затем вновь выходит на десятки тысяч в день. Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тыс. случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тыс. новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется», – сказал Виктор Ляшко.