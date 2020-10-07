Более 5 тыс. заболевших и почти 300 смертей: Ситуация с коронавирусом в «Л-ДНР»

В «ДНР» за сутки зафиксировали 11 смертей от COVID-19, в «ЛНР» – 1. Об этом сегодня, 7 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 6 октября, выявлены 135 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 11 летальных случаев – мужчины в возрасте от 35 до 86 лет и женщины в возрасте от 48 до 92 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 7 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 071:

на лечении – 1 644 пациента,

выписаны – 2 180 человек,

летальных случаев – 247.

В «ЛНР» заявили об одном летальном случае от COVID-19 за сутки.

Всего по состоянию на 7 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «ЛНР» – 1 077: