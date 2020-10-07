Волк, заяц и кот с Луганщины заняли призовые места в международном конкурсе (Фото)

Волк, заяц и кот с Луганщины победили в международном конкурсе. Об этом сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Предпринимательница Екатерина Макогон из Лисичанска (Луганская область) приняла участие в международном конкурсе коллекционеров игрушек. Все 3 ее работы заняли призовые места.

Екатерина производит скульптуры животных 10 лет. В этом году решила принять участие в международном онлайн-конкурсе среди коллекционеров «The URSA Award». Там были представлены работы участников из 8-ми стран – США, Австралии, Австрии, Германии и других.

Екатерина отправила 3 фото – скульптуры волка, зайца и кота. Голосование длилось две недели.

«Это один из крупнейших конкурсов среди коллекционеров. В этом году из-за карантина он проходил онлайн. Волк и заяц набрали больше всего голосов. Котов было мало, поэтому организаторы добавили его к категории "медведи". Это было немного странно, но мой кот победил среди медведей. Я счастлива, люди оценили мои работы, их качество, буду стараться дальше», – поделилась предпринимательница.

Недавно она также получила награду Луганской облгосадминистрации среди мастеров сувениров региона. Скульптура лисы, которая ассоциируется с Лисичанском, заняла первое место.

Пока призовые статуэтки направляются из США, предпринимательница продолжает разрабатывать онлайн-курс вместе с менторкой Проекта USAID Еленой Набоковой для тех, кто хочет заниматься созданием эксклюзивных игрушек. Просчитывает финансовый план, ведь важно продать этот курс заинтересованной аудитории.

Екатерина уверена: все возможно, даже если ты из маленького города на Востоке Украины. Главное – любить свое дело и ежедневно улучшать мастерство, стремиться к совершенствованию.