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«Количество пострадавших не разглашается»: В «ДНР» сообщили о массовом отравлении детей в детсаду

07.10.20 11:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» после массового отправления детей в детсаду открыли «уголовное дело», но число пострадавших не называют. Об этом сегодня, 7 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Инцидент произошел в Петровском районе Донецка, в ясли-саду №386, в конце лета: родители массово сообщали об отравлениях малолетних детей. «Генпрокуратура ДНР» открыла «уголовное дело» в отношении сотрудников ясли-сада за халатность.

«По результатам проведенной проверки установлено, что источником инфекции, которой заболели дети, явились носители ротавирусов и патогенного стафилококка, работающие на должностях технического персонала детского садика. Также установлено, что одной из дополнительных причин заболевания стало несоблюдение персоналом правил личной гигиены и нарушение правил мытья посуды и игрушек», – уверяют в «ДНР».

В «генпрокуратуре» добавляют, что открыто «уголовное дело» «по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе». Максимальное наказание – арест на срок до 3-х месяцев.

Также отмечается, что «в интересах следствия количество пострадавших не разглашается».

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