«Считаю ситуацию близкой к катастрофической»: Яценюк обратился к власти

Власть срочно должна мобилизоваться и направить все силы на борьбу с COVID-19. Такое мнение выразил бывший премьер-министр, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

Политик считает, что «у власти два фронта» – противостояние агрессии России и коронавирусу.

«Растущие цифры заболеваемости и смертности впечатляют. Ситуация выходит из-под контроля, который, казалось, мог ею овладеть. Считаю ситуацию близкой к катастрофической. Посмотрим на официальную статистику, умножим ее на ежедневное количество контактов каждого, посмотрим на публичную информацию врачей», – пишет Яценюк.

Политик считает, что премьер-министр должен стать «главнокомандующим антикоронавирусным фронтом» и для всех органов центральной и местной власти борьба с COVID-19 должна стать главной задачей.

«Эти выборы станут референдумом на способность власти сохранить жизни людей. Не больше и не меньше. Верховный главнокомандующий обоих фронтов – президент. Он должен взять на себя ключевую политическую функцию – собрать за столом все политические силы и добиться от них единой государственной позиции. Все политики обращаются к своим избирателям с убедительным призывом: вирус есть, он ужасный, носите маски, сохраняйте социальную дистанцию, мойте и дезинфицируйте руки. Запрещаются массовые мероприятия, а мэры, местные депутаты и кандидаты на местных выборах провозглашают единую позицию по карантинным мероприятиям. Следствием этого является массированная публичная кампания на всех телеканалах и во всех СМИ», – написал Яценюк.

По его мнению, деньги из антикоронавирусного фонда нужно прекратить тратить на дороги, а направить исключительно на борьбу с коронавирусом. Также власти необходимо позаботиться об экономике во время пандемии, а помочь в этом могут международные финансовые институции, иначе Украина «попадет на аппарат ИВЛ».

«Вся власть должна ежедневно принимать решения … Власть должна работать как единый военный кабинет, а не клуб развлечений и интересов. На каждую смену ситуации нужно реагировать в режиме реального времени – гибко и оперативно. Жесткая дисциплина, ответственность всех, эффективность и продуманность решений, использование всего имеющегося арсенала даст шанс победить на этом фронте. Недопустима капитуляция на обоих фронтах», – резюмировал политик.