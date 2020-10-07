В «ЛНР» сообщили причины и обстоятельства гибели детей на терриконе

В «ЛНР» два подростка погибли на терриконе в Свердловске (после переименования – Должанск), отравившись, предположительно, продуктами горения отвальных пород. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на данные «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 6 октября в 11:45 в «МЧС» позвонила местная жительница, которая сообщила, что ее дочь с приятелями на терриконе в районе улицы Войкова обнаружила своих сверстников без признаков жизни.

Тела 12-летней девочки и 14-летнего подростка находились на верхней точке террикона, на высоте около 80 метров. Предполагаемая причина их гибели – отравление продуктами горения отвальной породы.

Дети отправились на террикон еще с вечера, «чтобы посмотреть на ночной город», никому не сказав о своем походе. Около полуночи их начали искать, но мобильные телефоны уже не отвечали. Приятели погибших, узнав о том, что детей ищут, догадались, где они могут быть, и утром начали самостоятельные поиски.