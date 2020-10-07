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Великобритания выделит 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Украине

07.10.20 12:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Великобритания предоставит дополнительные 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Украине для финансирования потребностей ВПЛ и помощи громадам на Донбассе. Об этом сегодня, 7 октября, сообщило в Twitter посольство Великобритании.

«Великобритания предоставит дополнительные 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Украине. Финансирование позволит продолжить работу по обеспечению базовых потребностей и улучшению условий жизни ВПЛ, их новых громад на подконтрольной правительству Украины части Донбасса и громад в ОРДЛО», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что средства пойдут на обеспечение громад базовыми товарами и услугами, поддержку пострадавших от конфликта громад в преодолении последствий COVID-19, предоставление психосоциальной поддержки пострадавшим от гендерного насилия и поддержку экономической активности громад.

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