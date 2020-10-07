Спецслужбы РФ пытались завербовать жителя Черниговской области, – СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала попытку вербовки жителя одного из пограничных районов Черниговской области спецслужбами РФ. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что наш соотечественник периодически выезжал в Россию по личным делам. Во время очередной поездки был задержан российскими правоохранителями за якобы нарушение трудового законодательства и условия пребывания на территории РФ.

«Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество. По заданию российских кураторов, украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ. Их также интересовала информация относительно сотрудников украинских правоохранительных органов, граждан, которые систематически ездят в Россию на заработки. Собранные данные мужчина должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ», – рассказали в СБУ.

Вернувшись домой, мужчина добровольно обратился в СБУ и дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных задачах.

«Служба безопасности Украины напоминает, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей, и добровольно сообщили в органы государственной власти о фактах привлечения к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также констатировали, что в последние годы на Черниговщине контрразведчики СБУ выявили ряд попыток со стороны иностранных спецслужб привлечь жителей приграничья к шпионской деятельности.

«Под усиленным вниманием иностранных спецслужб находится широкий спектр наших соотечественников – от работников органов местного самоуправления, военнослужащих, правоохранителей, участников АТО (ООС) и членов их семей, до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ для трудоустройства, в коммерческих целях, для посещения родственников и т.д.», – говорится в сообщении.