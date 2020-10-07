Готовность 70%: Литва участвует в финансировании капремонта школы в Авдеевке (Фото)

В школе №2 города Авдеевка (Донецкая обл.) активно продвигаются ремонтные работы, в финансировании которых участвует Литва. Ход выполнения работ проинспектировали Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас вместе с заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации Денисом Клюшниковым, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Сейчас здесь проходит капитальный ремонт учебных корпусов и мастерских, обустройство прилегающей территории и замена коммуникаций.

Общая стоимость капремонта школы – свыше 63 млн грн. Работы проводятся за счет областного бюджета. Литва в этом проекте финансирует строительство спортивной площадки и приобретение оборудования для учебных классов, оснащение школьного пищеблока. По информации посольства, всего на проект Литвой выделен 1 млн евро.

«На объекте сейчас работает 90 специалистов, параллельно выполняют внешние и внутренние работы. Сейчас полностью готовы к работе корпуса, в которых расположены младшие классы, активно ведутся работы и в главном корпусе. В целом, работы в школе выполнены на 70%» , – отметил Денис Клюшников.

«Когда меня назначили на должность, первой задачей было отправиться в Авдеевку и посмотреть на реальное положение дел. Сейчас я вижу, насколько большая работа уже сделана, и надеюсь, что ремонт будет завершен по графику», – сказал Вальдемарас Сарапинас.

По словам Клюшникова, Донецкая ОГА рассчитывает начать учебный процесс весной 2021 года. Всего в этой школе сможет учиться до 850 детей.