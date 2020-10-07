В «ДНР» тех, кто возвращается из пунктов получения паспортов РФ, собираются развозить по домам

В «ДНР» запускают автобусы, которые будут перевозить людей, возвращающихся в Донецк из пунктов получения паспортов РФ в Ростовской области после 23:00. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба «министерства транспорта ДНР».

«В адрес минтранса поступили обращения администраций Новоазовского, Тельмановского и Старобешевского районов относительно подвоза жителей отдаленных населенных пунктов данных районов в Донецк, где формируются автобусные рейсы для организованных групп граждан за получением паспортов Российской Федерации. По результатам рассмотрения обращений, начиная с 12 октября, в тестовом режиме будет запущен специальный автобусный маршрут сообщением г. Новоазовск – г. Донецк (ул. Ф. Зайцева, 46)», – уверяют в «минтрансе».

«Спецрейс будет осуществлять ежедневные (кроме воскресенья) рейсы из г. Новоазовска с заездом в пгт Тельманово (после переименования – Бойковское, – ред.) и Старобешево (после переименования – Кальмиусское, – ред.), с конечным пунктом прибытия на ул. Ф. Зайцева, 46в в г. Донецке. Время отправления: из г. Новоазовска (магазин «Каскад») в 03:30, из пгт Тельманово (АС) в 04:15, из пгт Старобешево (АВ) в 05:00. Время прибытия в г. Донецк (ул. Ф. Зайцева, 46в) в 05:30», – сообщают в «республике».

Кроме того, для людей, возвращающихся в Донецк из пунктов получения паспортов РФ после наступления комендантского часа (23:00), в дежурном режиме организован развоз жителей города по районам их проживания (только для проживающих в Донецке). Дежурные автобусы отправляются с ДС «Центр».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям «ЛНР» и «ДНР» получить гражданство РФ в упрощенном порядке. С мая в «республиках» начали принимать документы на российское гражданство. Главным условием является наличие «паспорта ДНР» или «паспорта ЛНР», в связи с чем в разы возросли очереди за их получением. Например, сейчас в «ДНР» выдают талоны на очередь по сдаче документов на «республиканский паспорт» лишь на 2023 год.

В «ЛНР» российские паспорта уже получили более 150 тыс. жителей, в «ДНР» паспорта РФ также получили 150 тыс. человек.