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На Луганщине зафиксировали 61 новый случай коронавируса и одну смерть (Карта)

07.10.20 14:26
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтвержден 61 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

За сутки 1 человек умер (житель Беловодского района, 72 года).

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

  • 21 – Северодонецк;
  • 10 – Рубежное;
  • 7 – Лисичанск;
  • 6 – Беловодский район;
  • 2 – Кременской район;
  • 1 – Станично-Луганский район;
  • 5 – Марковский район;
  • 6 – Новоайдарский район;
  • 3 – Меловской район.

Всего по состоянию на 7 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 393 случая коронавирусной болезни, в том числе у 64 детей. Из них:

  • выздоровели – 676 человек;
  • продолжают лечение – 698 пациентов, в том числе 29 детей (на стационарах лечатся 150 человек, амбулаторно – 548);
  • умерли – 19 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 октября в Украине COVID-19 заболели 239 337 человек (105 970 пациентов выздоровели, 4 597 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 4 824 случая (выздоровели – 1 685 пациентов, летальных случаев – 63).

В «ДНР» – 4 071 случай коронавируса (выздоровели – 2 180 человек, летальных случаев – 247). В «ЛНР» – 1 077 заразившихся (выздоровели – 819 человек, летальных случаев – 42.

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