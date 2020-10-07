На Луганщине зафиксировали 61 новый случай коронавируса и одну смерть (Карта)

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтвержден 61 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
За сутки 1 человек умер (житель Беловодского района, 72 года).
Новые случаи в разрезе административных территорий области:
- 21 – Северодонецк;
- 10 – Рубежное;
- 7 – Лисичанск;
- 6 – Беловодский район;
- 2 – Кременской район;
- 1 – Станично-Луганский район;
- 5 – Марковский район;
- 6 – Новоайдарский район;
- 3 – Меловской район.
Всего по состоянию на 7 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 393 случая коронавирусной болезни, в том числе у 64 детей. Из них:
- выздоровели – 676 человек;
- продолжают лечение – 698 пациентов, в том числе 29 детей (на стационарах лечатся 150 человек, амбулаторно – 548);
- умерли – 19 человек.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 октября в Украине COVID-19 заболели 239 337 человек (105 970 пациентов выздоровели, 4 597 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 4 824 случая (выздоровели – 1 685 пациентов, летальных случаев – 63).
В «ДНР» – 4 071 случай коронавируса (выздоровели – 2 180 человек, летальных случаев – 247). В «ЛНР» – 1 077 заразившихся (выздоровели – 819 человек, летальных случаев – 42.