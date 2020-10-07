На Луганщине зафиксировали 61 новый случай коронавируса и одну смерть (Карта)

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтвержден 61 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

За сутки 1 человек умер (житель Беловодского района, 72 года).

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

21 – Северодонецк;

10 – Рубежное;

7 – Лисичанск;

6 – Беловодский район;

2 – Кременской район;

1 – Станично-Луганский район;

5 – Марковский район;

6 – Новоайдарский район;

3 – Меловской район.

Всего по состоянию на 7 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 393 случая коронавирусной болезни, в том числе у 64 детей. Из них:

выздоровели – 676 человек;

продолжают лечение – 698 пациентов, в том числе 29 детей (на стационарах лечатся 150 человек, амбулаторно – 548);

умерли – 19 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 октября в Украине COVID-19 заболели 239 337 человек (105 970 пациентов выздоровели, 4 597 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 4 824 случая (выздоровели – 1 685 пациентов, летальных случаев – 63).

В «ДНР» – 4 071 случай коронавируса (выздоровели – 2 180 человек, летальных случаев – 247). В «ЛНР» – 1 077 заразившихся (выздоровели – 819 человек, летальных случаев – 42.