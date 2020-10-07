Всемирный банк ухудшил прогноз по падению ВВП Украины

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 5,5% в 2020 году. Об этом говорится в Обзоре экономики Европы и Центральной Азии «COVID-19 и человеческий капитал», пишет УНН.

«Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной, благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет. Падение ВВП в этом году ожидается на уровне 5,5%. Это меньше, чем во многих странах региона. Однако, по нашим оценкам, восстановление экономического роста будет умеренным – 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022-м годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ», – отмечают во Всемирном банке.

Отмечается, что для Украины критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности.

Так, в апрельском обзоре Всемирный банк прогнозировал, что пандемия COVID-19 повлечет за собой сокращение ВВП Украины в 2020 году на 3,5%. В 2021 году ожидалось восстановление экономики до 3%, после чего в 2022 году Всемирный банк прогнозировал рост в 4%.