«Доступное жилье» под 3%: В Мариуполе запускают муниципальную программу

В Мариуполе планируют запустить новую городскую программу «Доступное жилье». Ипотечный кредит будут выдавать под 3% в год, передает «MRPL.city».

Как рассказала директор департамента по работе с активами Светлана Штенда, программой смогут воспользоваться работники коммунальных предприятий, молодежь в возрасте до 35 лет и переселенцы. По ее словам, Мариуполь – единственный город в Украине, который предлагает ипотеку на таких выгодных условиях.

«На данный момент учетная ставка НБУ составляет 6%. Но государство временно приостановило программу льготных кредитов на жилье "Держмолодьжитло". Поэтому Мариуполь запускают такую же программу, но под самую минимальную ставку – 3%. Кредитным учреждением остается Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», – объяснила Светлана Штенда.

Сейчас в профильном департаменте отрабатывают схему формирования очереди для участников программы.

«Программа для первых двух категорий граждан полностью финансируется из городского бюджета. Достаточно низкая процентная ставка – всего 3% в год. Это позволит многим мариупольским семьям решить свои жилищные вопросы, а это очень важно. Если же говорить об обеспечении жильем переселенцев, то кроме местной программы, должны заработать государственные. А мы в свою очередь уже готовы стартовать», – добавил секретарь городского совета Степан Махсма.

Депутат городского совета Оксана Гринько подчеркнула, что город готов предоставить 40% компенсации по кредитованию сотрудникам коммунальных предприятий, если они проработают в этой сфере не менее 10 лет.

«Под 3% в год дают кредиты на жилье в США и европейских странах. Это очень низкая процентная ставка. Время возвращения кредита – 20 лет. За это время семья сможет выплатить всю сумму, проживая при этом в собственной комфортной квартире. Если, к примеру, один квадратный метр купленного жилья стоит 20 тыс. грн, то ежемесячно платеж по кредиту составит около 3,5 тыс. грн», – отметила Оксана Гринько.

Она отметила, что такая программа поможет привлечь в Мариуполь лучших специалистов в коммунальную сферу.

Данную программу выносят на рассмотрение сессии городского совета в пятницу, 9 октября.

Напомним, до 2020 года в стране действовало 5 государственных и 121 региональная программы для нуждающихся в жилье переселенцев. Однако, в 2020 году финансирование основных жилищных госпрограмм практически прекратилось.

По состоянию на 1 мая в очереди на программу «Доступное жилье» находятся 10 773 ВПЛ. Так, на финансирование программы «Доступное жилье» в бюджете 2020 года заложили 100 млн грн. (10% от запроса фонда «Держмолодьжитло»), но в новой версии бюджета от 13 апреля 2020 года Верховная Рада лишила фонд и этого финансирования. Не заложено финансирование и в проекте госбюджета на 2021 год.