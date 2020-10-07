На Луганщине лесничий пытался подкупить полицейского

На Луганщине руководитель лесничества пытался дать 400 долл. взятки полицейскому. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Сообщается, что ведомство направило в суд обвинительный акт в отношении руководителя Мостковского лесничества ГП «Сватовское лесоохотничье хозяйство» «по факту предложения должностному лицу предоставления неправомерной выгоды за несовершение им в интересах того, кто предлагает такую ​​выгоду, действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 1 ст. 369 УК Украины)».

По данным следствия, что в сентябре этого года исполняющий обязанности лесничего предложил полицейскому Управления патрульной полиции в Луганской области 400 долл. взятки за несоставление админпротокола об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

«Чиновника разоблачили во время предложения неправомерной выгоды. К нему судом применена мера пресечения в виде личного обязательства», – рассказали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.