Из-за ревности: Найдена женщина, которая пыталась подорвать знакомую на Донетчине (Фото)

Детективы полиции Донетчины совместно с областной прокуратурой сообщили о подозрении злоумышленнице, которая пыталась подорвать жительницу Константиновского района. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Полицейские разоблачили подозреваемую в покушении на умышленное убийство знакомой, которое произошло 20 июня этого года в селе Иванополье Константиновского района. Установлено, что фигурантка причастна к организации взрыва, в результате которого потерпевшая получила телесные повреждения. Причиной преступления, по предварительной информации, стал личный конфликт между женщинами на почве ревности.

В полиции напомнили, что 20 июня на частном подворье в селе Иванополье вблизи г. Константиновки произошел взрыв. Хозяйку госпитализировали с травмами, в дальнейшем 55-летняя женщина прошла длительное лечение.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Полицейские установили, что во дворе была установлена «растяжка» с гранатой РГД-5, которая взорвалась, когда потерпевшая открыла калитку.

По факту было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 ч. 1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Полиция отработала несколько версий совершения преступления. Оперативники уголовного розыска установили и проверили круг лиц, которые могли вынашивать намерения ликвидации женщины, которая является экс-пленной незаконных вооруженных формирований. Для раскрытия тяжкого преступления были задействованы значительные ресурсы, интеллектуальные и технические.

Были собраны вещественные доказательства с места взрыва, проведены более 10 различных экспертиз. Работа осложнялась тем, что учреждения, которые проводят экспертные исследования, находятся за пределами Донецкой области.

Полицейские установили подозреваемую – 49-летнюю жительницу Луганской области, которая является знакомой потерпевшей и неоднократно выражала угрозы в адрес женщины. В результате проведенных экспертиз причастность злоумышленницы к организации взрыва подтвердилась: ДНК-профиль, обнаруженный на спусковом рычаге гранаты, совпал с профилем подозреваемой. Было установлено, что она приехала в Константиновский район, установила «растяжку» и сразу после совершения преступления вернулась домой на Луганщину.

По предварительным данным, мотивом покушения на убийство стала ревность. Кроме того, по предварительным данным, подозреваемая может быть причастна и к другим противоправным действиям в отношении потерпевшей, которые имели место в течение 2019 года.

Фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. После проведения необходимых следственных действий событиям будет предоставлена окончательная правовая квалификация и уголовное производство будет направлено в суд.

Как сообщалось ранее, 20 июня во дворе своего дома в Иванополье (Константиновский р-н, Донецкая обл.) подорвалась на растяжке переселенка из Донецка, освобожденная из плена «ДНР», Валентина Бучок. Женщина получила осколочные ранения практически всего тела, но выжила. Ее прооперировали в больнице в Константиновке и уже вечером она пришла в сознание.

Это уже не первое покушение на бывшую пленницу «ДНР». Она связывает это с пребыванием в плену и своей общественной деятельностью, что это дело рук «бандитов из Донецка». Сначала Бучок запугивали: в мае 2018 года ей подожгли дом, в декабре 2018 года убили котов, одного из которых женщине передали из Донецка. Осенью 2019 года во двор подбросили гранату. Боеприпас обнаружил ее муж, когда косил траву.

В «ДНР» Валентину Бучок обвиняли в «шпионаже» и удерживали в плену почти год. 27 декабря 2017 года ее освободили в хода обмена пленными.