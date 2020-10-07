На Донетчине за счет средств правительства Германии отремонтируют сельские амбулатории

Сегодня, 7 октября, между Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) и представителями органов местного самоуправления Донетчины был подписан меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации..

Стороны договорились о совместной работе в сфере улучшения условий предоставления медицинских услуг в городе Константиновка, поселке городского типа Райское (Дружковского горсовета) и селе Доброполье (Добропольский р-н).

Согласно меморандуму планируется, что за средства правительства Германии будет проведено энергоэффективное обновление помещений и поставка медицинского оборудования для амбулаторий.

«Реновация помещений будет проходить в рамках проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры – улучшение первичной сельской медицины". Реализует проект Украинский фонд социальных инвестиций в сотрудничестве с громадами и учреждениями первичной медико-санитарной помощи при финансовой поддержке правительства Германии. Общий объем финансовой помощи составит более 24 млн грн, а воспользоваться новыми современными амбулаториями смогут более 11 тысяч жителей Донбасса», – говорится в сообщении.

«Мы работаем в Украине около 20 лет, и уже реализовали десятки проектов во многих сферах. Сейчас наше внимание направлено на улучшение сельской медицины как составляющей общегосударственной системы здравоохранения. Это очень актуально в условиях пандемии коронавируса, и, я уверен, поможет жителям Донецкой области более качественно следить за своим здоровьем», – отметил директор Юго-Восточного регионального представительства УФСИ Василий Буртник.

В этом году аналогичные меморандумы уже были подписаны с городами Краматорск и Мариуполь, сюда на восстановление амбулаторий было направлено более 15 млн грн.