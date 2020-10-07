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Потеряла слух из-за болезни: 6-летняя Лиля стала участницей проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу»

07.10.20 14:59
Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова
Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает малышам с проблемами слуха. Благодаря проекту «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» некоторые ребята впервые услышали голос мамы. На сегодняшний день в рамках проекта установлено 183 высокочувствительных слуховых аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Одной из участниц проекта стала 6-летняя Лиля из Сумской области. Из-за последней степени тугоухости девочка не только не слышала окружающих, но и не могла разговаривать.

«В основном жестами показывает: хочу кушать или спать. Говорит всего три слова: мама, папа и бабушка», – рассказала Надежда Кухно, мама ребенка.

Лиля потеряла слух 4 года назад, в результате перенесенной гнойной ангины. День, когда врачи вынесли девочке приговор – «тугоухость четвертой степени» ее мама запомнила на всю жизнь. Чтобы как-то помочь дочке, Надежда обратилась в социальные службы. Выдали один аппарат в рамках государственной программы. Он был старого образца и никак не помог ребенку.

«Лиля этот аппарат всего пару раз надела», – вспоминает Надежда Кухно.

Но на современные и высокочувствительные аппараты у матери-одиночки денег не было. Собирать такую сумму ей пришлось бы много лет. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова. Лиле выдали два таких аппарата. Впереди – длительная работа мамы и сурдологов.

«Спасибо Богу, что мы добились к Ринату Ахметову, он нам сделал такое, пусть ему Бог здоровья даст. Теперь моя главная мечта, чтобы она начала говорить и слышать нас всех», – благодарит мама Лили.

В рамках проекта помощь в слухопротезировании получают дети возрастом до 7 лет из социально незащищенных семей со всей Украины.

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