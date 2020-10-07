Украли банковскую карту умершего и вымогали деньги у невиновного: На Донетчине ГБР сообщила о подозрении двум полицейским

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Краматорске, сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Центрального отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно информации пресс-службы, следствием установлено, что в сентябре 2019 года оперуполномоченные отдела криминальной полиции, находясь на месте происшествия, где было обнаружено тело умершего мужчины, завладели его банковской карточкой и сим-картой с абонентским номером.

«В дальнейшем правоохранители начали пользоваться банковской картой умершего», – отметили в ГБР.

В ведомстве также сообщают, что в январе 2020 года указанные оперуполномоченные для повышения показателей в своей работе в Мариуполе безосновательно задержали приезжего мужчину и заставили его признаться в том, что он приехал в город якобы для сбыта наркотиков путем так называемых «закладок».

«Создав искусственные доказательства совершения преступления, оперуполномоченные вызвали следственно-оперативную группу, которая задержала мужчину. В дальнейшем, правоохранители выдвинули задержанному требование предоставить им 200 тыс. грн за непривлечение к уголовной ответственности, а также освобождение из-под стражи. И путем обмана получили от жены задержанного мужчины около 50 тыс. грн, которые они распределили между собой и использовали на личные нужды, в частности, азартные игры», – говорится в сообщении.

Таким образом, полицейских подозревают в:

похищении официального документа, совершенном из корыстных побуждений или в других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины);

заведомо незаконном задержании из корыстных побуждений либо в иных личных интересах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК Украины);

незаконном проведении по предварительному сговору группой лиц обыска жилья, совершенном должностным лицом с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины);

завладении официальным документом путем злоупотребления лица своим служебным положением, совершенном из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины);

превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, при отсутствии признаков пыток, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 , ч. 2 ст. 365 УК Украины);

заведомо ложном сообщении следователю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, сопряженном с искусственным созданием доказательств обвинения, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 УК Украины);

тайном похищении чужого имущества (краже), совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 185 УК Украины);

завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.