Пенсионные выплаты в «ЛНР» прекратят тем, кто не прошел верификацию

В «ЛНР» «пенсионный фонд» провел актуализацию данных 93% получателей пенсионных выплат. Об этом сегодня, 7 октября, сообщила «председатель ПФ» Татьяна Васильева, передают местные интернет-ресурсы.

«В республике продолжается работа по актуализации данных получателей пенсии. По состоянию на 1 октября актуализацию прошли 93% получателей пенсии», – заявила Васильева.

Она напомнила, что срок проведения этой процедуры был продлен до 31 октября.

«Если пенсионер по какой-то причине не прошел актуализацию в установленные сроки, у него есть право обратиться в органы пенсионного фонда по месту жительства для того, чтобы пройти актуализацию после указанной даты и решить вопросы о выплате пенсии», – сообщила Васильева.

«Те граждане, которые по состоянию здоровья не в состоянии сами осуществить актуализацию личным приходом в органы пенсионного фонда, в телефонном режиме сами либо через родственников, соседей сообщают свои данные, и мы в обязательном порядке такого пенсионера посещаем на дому, проводим актуализацию и снимаем копии документов непосредственно у заявителя на дому», – добавила она.

Васильева также призвала еще не прошедших актуализацию пенсионеров завершить эту процедуру. «Просьба к нашим получателям пенсии, которые еще не прошли актуализацию, в течение этого периода, до 31 октября, пройти сверку документов, чтобы в дальнейшем продолжить выплату пенсии и не было необходимости обращаться после указанной даты. Все равно придется предоставить соответствующие документы после этой даты, чтобы выплата пенсии в республике продолжалась», – уверяет «председатель ПФ».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» верификация пенсионеров проходила с 1 февраля по 30 мая, в «ЛНР» – с 1 февраля по 30 июня, затем сроки актуализации продлили до 31 октября.