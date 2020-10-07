Для абитуриентов с неподконтрольного Донбасса и Крыма продлили срок поступления в вузы

Вступительную кампанию для абитуриентов с временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса и Крыма продлили до 23 октября. В вузах для них выделено более 12 тыс. мест госзаказа. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает «Укринформ».

«Поступление детей с временно оккупированных территорий происходит в два этапа: до 20 августа 2020 года, второй этап продлен до 23 октября. Мы, учитывая все обстоятельства, которые складываются на пунктах пропуска, пандемии, продлеваем сроки вступления таких детей в учреждения высшего образования Украины», – отметил Витренко.

Он напомнил, что в 2020 году центры «Донбасс–Украина» и «Крым–Украина», через которые абитуриенты с временно неподконтрольных территорий могут поступить в украинские вузы, были открыты во всех университетах Украины. В частности, это 166 университетов подчинения Министерства образования и науки, 12 университетов Министерства здравоохранения, 14 – Министерства культуры и информационной политики и 3 вуза структуры МВД.

По словам заместителя министра, для детей с временно неподконтрольных территорий по квоте 2 было выделено более 12 тысяч мест госзаказа: в университетах МОН – 11 600 мест, в университетах МОЗ – 890 мест, в вузах МКИП – 259 мест.

По данным Минобразования и науки, для получения образовательной степени бакалавра через центры «Крым–Украина» уже был зачислен 381 человек, через центры «Донбасс–Украина» – 1572 человека.

Витренко также напомнил, что абитуриенты с временно неподконтрольных территорий могут поступить в украинские вузы без внешнего независимого оценивания. Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров и пройти государственную итоговую аттестацию по упрощенной процедуре.

Замминистра добавил, что все поступившие с временно неподконтрольных территорий обеспечиваются социальной стипендией, учебниками и доступом к сети Интернет.

Ответы на вопросы, связанные со вступлением абитуриентов с временно неподконтрольных территорий, можно получить на правительственной «горячей линии» 0 800 504 425.