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На Донетчине 13 футболистов молодежного клуба заразились коронавирусом

07.10.20 16:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе 13 юных футболистов, которые тренируются в молодежном клубе «Шахтер», заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Кочурин, передает «Сайт города Мариуполя».

По его словам, есть вероятность, что заразиться COVID-19 юные спортсмены могли в Одессе. Недавно они вернулись оттуда после соревнований по футболу.

«Все дети переносят заболевание легко. Находятся на самоизоляции в отдельном блоке общежития, где проживают во время учебы», – отметил Александр Кочурин.

Дети были в школе 30 сентября, вернуться к учебе должны 15 октября при условии получения отрицательных тестов на COVID-19.

Дети учатся в пяти разных классах. Все они сегодня переведены на адаптивное обучение.

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