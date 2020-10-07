Деньги разворуют: Эксперты против введения накопительной пенсионной системы в Украине

Сейчас в Украине продолжает действовать солидарная пенсионная система (отчисления идут в Пенсионный фонд Украины, который и выплачивает пенсии). Также работают негосударственные пенсионные фонды – человек по собственному желанию может делать отчисления в них, с расчетом, что в пенсионом возрасте будет иметь доплату. В следующем году правительство хочет запустить обязательную накопительную систему. Предполагается, что помимо отчислений в ПФУ, на накопительный счет будет отчисляться еще 2% с зарплаты работника, а также 2% на этот счет будет перечислять предприятие. Такой законопроект уже внесен на рассмотрение в Верховную Раду. Однако не все эксперты разделяют перспективность этой системы в нынешних реалиях страны.

Народный депутат, фракция «Слуга народа» Елена Шуляк поддерживает введение накопительной системы. Объясняет тем, что в стране скоро число работающих будет меньше, чем число пенсионеров.

«По результатам 2019 года Украина за все годы независимости имела наименьший показатель по рождаемости детей. И сегодня мы, как государство, входим в ТОП-5 стран по показателю рождаемости. У нас 7 новорожденных приходится на 1000 лиц. Это очень-очень низкий показатель. Сегодня количество работающего населения почти столько же, сколько пенсионеров. И при нынешнем темпе рождаемости мы можем прийти к тому, что через 50 лет каждый работающий человек в Украине вынужден будет содержать как минимум двух пенсионеров», – говорит Шуляк.

Естественно, при таком положении дел денег на пенсии не будет хватать. «Поэтому придется или увеличивать налоги – но тогда бизнес ничего не будет платить, и вынужден будет вообще не работать в Украине. Или надо радикально менять подходы к пенсионной системе», – отмечает нардеп.

Смену подходов она видит во внедрении накопительной системы. «И тогда государство сможет сбалансировать пенсионную систему через солидарную и через накопительную. Недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о пенсиях, который учитывает и накопительную систему. Но этот проект еще не рассматривался. А когда он пройдет первое чтение, второе чтение, и вступит в действие, то пенсионная система начнет изменяться в лучшую сторону», – уверена парламентарий.

Она надеется, что если законопроект примут, то уже со следующего года для существенной категории людей будут применяться эти накопительные счета.

«Действительно, много лет мы слышим об этих накопительных счетах. Много лет мы видим дефицит в Пенсионном фонде, который составлял сначала 140 млрд грн, 150 миллиардов, сейчас дефицит больше, чем 203 миллиарда. ...Да, [для повышения пенсий] можно использовать разные формулы. Но если мы не изменим подход к пенсионной системе в целом, то мы не сможем обеспечить людям достойную пенсию», – поясняет Елена Шуляк.

С ней категорически не согласен министр социальной политики 2016 – 2019 гг. Андрей Рева. Он отметил, что и при его работе в правительстве под руководством Владимира Гройсмана изучался вопрос введения накопительной системы. «Но я первым заявил, что накопительная система – абсолютный обман наших людей», – сказал Рева.

Он пояснил свою позицию. «Во-первых, когда мы говорим о людях, которые уже сейчас на пенсии, то им накопительная система, которую пытаются внедрить, не поможет ничем. Они же не работают, поэтому ничего накапливать не будут», – отметил экс-министр.

Во-вторых, это будет дополнительная финансовая нагрузка на нынешних работающих и предприятия, которые будут отчислять по 2% из своих зарплат и доходов.

«Если вы хотите откладывать на пенсию, зачем вам закон о новой системе? У нас сегодня есть негосударственные пенсионные фонды. Есть желание – идете к ним, составляете договор, и с вас будут вычитать те проценты, которые вы захотите. Но они же (правительство, – ред.) в обязательном порядке хотят заставить всех работающих откладывать на пенсию», – акцентирует Рева.

В третьих, по его мнению, накопительная система при нынешних условиях «математически» даже не дает эффекта. «У нас из 10,5 миллионов работающих – 4 миллиона декларируют минимальную заработную плату. Минимальная зарплата сейчас 5 тыс. грн, т.е. ежемесячно с зарплаты человека на накопительный счет при 2% отчислений будет уходить 100 грн. Еще 2% (те же 100 грн) оплатит работодатель. В результате имеем 200 грн в месяц или 2400 грн за год. Теперь умножаем на 20 лет необходимых накоплений – получаем 48 тыс. грн. А вам сейчас говорят, что вы накопите миллион [при отчислениях от среднего уровня зарплаты], а потом в течение 18 лет, когда вы будете на пенсии, вам эти деньги будут возвращаться. И теперь вопрос – какие отчисления из этих 48 тыс. грн, даже с учетом насчитанных сверху процентов, вы получите?.. Представьте, что вы получили даже миллион гривен, поделите это на 18 лет и на 12 месяцев. То есть вы будете получать меньше, чем с солидарной системой. И это при средней зарплате, а у нас 4 миллиона получают минимальную зарплату», – поясняет Андрей Рева.

В том, что законопроект о новой пенсионной системе не имеет никакой перспективы, уверен и народный депутат (депутатская группа «Довіра») Николай Бабенко, который является секретарем профильного Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

«Первое – откуда взять ресурс? Предлагается взять деньги с работодателя и с зарплаты трудящегося. То есть фактически взять ресурс с людей, при этом на указанные проценты снизить их зарплату», – говорит он.

Нардеп предостерегает, что накопленные гражданами средства могут разворовать. «Второе – инфраструктура, т.е. что мы будем делать с этими деньгами? Они будут направлены в принудительном порядке в частные пенсионные фонды. А что эти частные пенсионные фонды будут делать с этими деньгами – в стране, где нет ни одного инвестиционного инструмента, в которой нет макроэкономической стабильности? Куда они будут вкладывать эти деньги? Я отвечу: 3-5 лет эти деньги будут просто разворовываться. И потом государство опять будет на себя забирать обязательства по этим пенсионным вкладам», – считает Бабенко.

Он уверен, что накопительная система сейчас эффективно работать не сможет. Также в госбюджете уменьшаются расходы на поддерживающие пенсионеров программы, в частности, субсидии. И чтобы поднять пенсии, нужно искать иные источники, которые есть – теневая экономика и коррупция.

«У нас сегодня около 1,8 млн пенсионеров получают 1 712 грн ("минималка" на уровне прожиточного минимума, – ред.). А в зимний период минимальная платежка по отоплению будет 1900 грн. В госбюджете на следующий год мы закладываем меньше денег на субсидию, и сейчас уже есть много случаев, когда людям просто отказывают в субсидии. Чтобы таким пенсионерам добавить хотя бы по 1 000 грн – это всего 18 миллионов гривен в год. Чтобы их найти – работайте с таможней, работайте с огромной коррупционной оставляющей, которая заложена в госбюджете», – призывает Николай Бабенко.

«Можно и дальше изучать этот вопрос и дискутировать. И мне в законопроекте не все положения нравятся. А можно принять непопулярное решение, но дать шанс попробовать. Чтобы у людей был шанс на достойную жизнь на пенсии», – заключила народный депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»