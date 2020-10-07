Местами до 123%: На Донетчине превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Донецкой области показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышает эпидемический порог в среднем на 16%, но в отдельных городах в разы больше, что не характерно для этого времени года. Об этом сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василий Гончаренко, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Так, за прошедшую неделю в области выявлено 10 404 случая гриппа и ОРВИ. Среди заболевших дети составляют 52,5%, в т.ч. школьники – 40,2%.

Самый высокий уровень заболеваемости отмечается в городах Бахмут, Доброполье, Покровск, Мирноград, где эпидпорог превышен на 80,7 – 123,2%.

Как отмечается, обычно в этот период года заболеваемость эпидпорог не превышает.

Такой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ происходит на фоне распространения заболеваемости COVID-19 в области.

Напомним, что 5 октября установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности COVID-19 в городах Бахмут, Угледар и Славянском районе, «желтый» уровень эпидемической безопасности в городах Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Торецк и Великоновоселковском, Марьинском, Покровском районах, другие – пока в «зеленой» зоне.