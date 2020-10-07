И роды принимает: Переселенка из Донецка сама выращивает свиней близ линии фронта

Переселенка из Донецка Ирина Баландин выращивает свиней в прифронтовом селе Донетчины. Бывшая жительница столицы Донбасса самостоятельно освоила ветеринарию, и теперь даже принимает роды у животных, передает «Громада Схід».

Село Славное расположено в 8 км от неподконтрольного украинской власти поселка Еленовка. Сейчас в селе проживает 22 семьи, более половины жителей выехали после 2014 года. А Ирина наоборот – до войны жила в Кировском районе Донецка, некоторое время работала продавщицей в ЦУМе, а теперь уже 6 лет самостоятельно содержит небольшую ферму.

Все началось более 20 лет назад. В селе Славное жила сестра Ирины – Виктория, которая работала на этой ферме. Владелец предложил выкупить ее по коммерческой сделке вместе с 50-ю свиньями. Ферма, где в советское время держали коров, была полуразрушенной, с только одним пригодным корпусом. Сестры посоветовались и решили попробовать. Чтобы начать свое дело, им пришлось достраивать второй корпус, бурить скважину, обустраивать летние отряды и помещения для убоя.

Ирина Баландин

«После реконструкции дела шли неплохо, у нас были постоянные оптовые покупатели из Донецка и Макеевки, сдавали мясо в кафе. На ферме работало пять подсобных рабочих. Мы жили в Донецке, сюда только периодически наведывались. Старшая сестра всем руководила, а я ей помогала», – рассказывает Ирина о создании семейного бизнеса.

Но 2014-м все изменилось. У сестры заболела свекровь, она вынуждена была заниматься ею, поэтому Ирина оформила частное предприятие на себя и переехала из областного центра в Славное. Так, из почти столичной жительницы она превратилась в фермера.

«Очень сложно было в 2014-2015 годах. Ферма – на холме, часто попадала под обстрелы, обломками сильно повредило крышу, ворота при входе, ограждение, во дворе было несколько больших воронок. Некоторых свиней убило осколками, некоторых ранило балками, упали из поврежденного крыши. Полтора года мы сидели без света. Было такое, что не за что купить корм свиньям. Представляете, 350 голов, а мне нечем их кормить! Приходилось несколько дней не заходить в помещение, чтобы они не слышали, что кто-то рядом, и не кричали», – вспоминает фермер.

При этом Ирина ежемесячно платила налоги и постоянно искала новых покупателей взамен утраченных из-за войны. Ездила «рекламировала товар» в Курахово, Угледар, Волноваху. Но когда люди узнавали, куда надо ехать за животными, наотрез отказывались, потому что в Славном не утихали бои. Поэтому приходилось самостоятельно везти свиней к покупателям.

Несколько лет назад, благодаря участию в грантовой программе «Украинский донецкий куркуль», предпринимательница получила средства на ремонт поврежденного во время боевых действий помещения. С ремонтом помогали военные. Ирина говорит, что просто пришли и предложили свою помощь: «Очень благодарна ребятам, им и так нелегко на передовой, а они еще и местным пытаются помочь углем, дровами. Они мне окна вставили и дыры на крыше закрыли за пару дней».

За последние 6 лет Ирине пришлось многому научиться, даже ветеринарии овладеть практически с нуля. Сейчас она самостоятельно принимает роды у свиней, может сделать укол и стерилизовать поросенка. Училась самостоятельно по видео из интернета и рассказам местного ветеринара.

Свинину Ирина Баландин реализует только в живом весе. Сейчас на ферме 80 свиней и маленьких поросят. Из-за карантина пришлось распродать большую часть поголовья. Один отряд фермер полностью освободила от «постояльцев», ведь помещение, где содержатся животные, надо периодически полностью вычищать и дезинфицировать. Также в карантин существенно снизился спрос. Если до карантина постоянный покупатель из Марьинки брал, например, 20 голов в неделю для реализации на рынке, то в июле брал 10 голов.

Ради экономии с началом карантина Ирина отказалась от наемных работников и вынуждена была все делает самостоятельно. Признается, что даже жила на ферме, потому что кто-то должен ее охранять.

«Чтобы сэкономить, все делаю сама. У фермеров арифметика проста: поросята рождаются 2,5 кг, их надо откормить до 120-130 кг. На это уйдет где-то 7-8 месяцев и 800 кг корма. Я кормлю животных исключительно натуральным кормом – ячменем и пшеницей. За килограмм зерна надо отдать 4 грн. То есть, только на откорм одной "хрюшки" нужно 3 000 – 3 500 грн. Килограмм живого веса продаю за 45 грн, за 7-месячного свинью получаю 5-6 тыс. грн. С этой суммы сразу вычитаем стоимость корма, "аптечки" для свиней, стоимость воды, электроэнергии (за которую, кстати, как предприниматель, я плачу вперед, то есть сразу за 2 месяца) и налоги. Поэтому остается не так уж и много. Но меня спасает то, что не покупаю маленьких поросят, которые стоят в среднем 1400 грн, а развожу собственных», – объясняет предпринимательница.

Впоследствии Ирина хочет попробовать разводить бройлеров, поэтому заработанные средства откладывает на эту мечту. Тогда подумает над тем, чтобы организовать убой, а впоследствии, возможно, и переработку мяса. Есть у нее мысль и о реализации мяса заведениям общественного питания. Однако ближайшие кафе и ресторан расположены в Курахово, до которого почти 40 км, и в Угледаре – это 30 км. А мясо – продукт капризный в транспортировке, особенно в летнее время. Поэтому пока это планы на возможную перспективу.

Несмотря на трудности, продавать ферму Ирина не планирует. Во-первых, считает, что мало найдется смельчаков, которые решили бы вкладывать деньги в ферму, которая находится в нескольких километрах от линии фронта. А во-вторых, очень много сил и средств женщине пришлось вложить в это дело. И другой работы для себя она уже не представляет.