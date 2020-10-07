Семейная ссора: На Донетчине муж облил жену бензином и поджег

В Волновахском районе Донецкой области жительница села Дмитровка во время семейной ссоры получила многочисленные ожоги. Женщину госпитализировали, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

2 октября в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Дмитровка мужчина облил бензином и поджег 42-летнюю жену.

«Предварительно правоохранители установили, что супруги вернулись домой из гостей в состоянии алкогольного опьянения. Между 42-летним мужчиной и его женой в помещении мастерской возник конфликт, в ходе которого горючее вещество попало на одежду и загорелось. В результате женщина получила многочисленные ожоги верхней части тела и головы, а у мужчины обгорели нижние конечности. Вещество изъято и направлено на экспертизу», – рассказали в полиции.

При этом по словам потерпевшей и ее мужа, намерений поджечь жену у него не было.

Полиция расследует дело по ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство»).