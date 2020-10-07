Головы, депутаты, старосты: Кто за что будет отвечать на селе

25 октября местные выборы пройдут и в объединенных территориальных громадах (ОТГ) Донецкой и Луганской областей. Будут выбрать глав ОТГ, сельских и районных депутатов. Депутатов облсоветов Донетчина и Луганщина в этот раз не избирает, на областном уровне, скорее всего, здесь будут продолжать действовать областные военно-гражданские администрации (которые не избираются, а назначаются). По рекомендациям ВГА Донецкой и Луганской областей 18 прифронтовых громад не будут участвовать в выборах, передает «Громада Схід».

Многие лозунги, которые активно продвигают кандидаты от разных партий, – выходят за пределы полномочий органов местного самоуправления.

Чем именно НЕ занимается местное самоуправление:

вопросами войны и мира;

пенсионным обеспечением;

установлением или отменой общегосударственных налогов и пошлин;

установлением большинства тарифов на коммунальные услуги;

уголовными расследованиями и привлечением к ответственности коррупционеров.

А чем тогда оно занимается? Рассмотрим подробнее, в частности, на уровне сельской объединенной территориальной громады (ОТГ).

Реформа децентрализации предусматривает проведение выборов руководящих органов административного центра ОТГ – председателя (головы) и депутатов совета ОТГ. Количество депутатов в совете зависит от численности избирателей в громаде:

до 10 000 избирателей – 22 депутата;

от 10 000 до 30 000 избирателей – 26 депутатов;

от 30 000 до 50 000 избирателей – 34 депутата, и т.д.

Председатель (голова) ОТГ

Главное должностное лицо территориальной громады села или нескольких сел избирается на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет. Голова возглавляет исполнительный комитет совета ОТГ, председательствует на созванных им сессиях совета, формирует их повестку дня, утверждает решения совета, принятые на заседаниях сессий.

Именно голова ОТГ назначает на должности и освобождает руководителей отделов, управлений и других исполнительных органов совета, предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности громады (кроме руководителей сферы образования). Он также является распорядителем бюджетных средств и представляет ОТГ в отношениях с государственными органами или же в международных отношениях.

Следует знать, что большинство своих решений голова ОТГ должен согласовывать с советом. Так депутаты или сами избиратели имеют право выразить руководителю громады недоверие – например, в случае нарушения им законодательства Украины или ненадлежащего исполнения своих полномочий.

Депутаты совета ОТГ

Представители интересов территориальной громады села / поселка избираются также на 5 лет. Согласно последним законодательным изменениям, громада с избирателями более 10 000 чел. избирает депутатов не по мажоритарному принципу, как это было раньше, а только по партийным спискам.

Местные избранники имеют право направлять депутатские обращения и депутатские запросы, а также быть вхожими на законных основаниях во властные кабинеты, где решаются важные вопросы. Но надо помнить, что значительная часть полномочий, которые они осуществляют коллегиально, принадлежит совету как представительному органу. Ни один депутат не может единолично принимать юридически оформленные распорядительные решения – например, издавать обязательные к исполнению приказы или распоряжения.

Депутаты осуществляют свои полномочия, не прекращая свою производственную или служебную деятельность (кроме депутата, избранного секретарем совета). То есть не ежедневно и не на постоянной основе. Значительная часть полномочий осуществляется депутатами в основном накануне или в течение сессии.

Не реже одного раза в год депутаты должны отчитываться о своей работе перед избирателями. Избиратели же могут давать своим депутатам поручения, вытекающие из их потребностей, а в случае неудовлетворения работой своего депутата – отозвать его в любое время.

Кто такой староста?

Также реформой децентрализации заложено формирование старостинских округов и появление в селах и поселках нового должностного лица местного самоуправления – старосты. Совет ОТГ решает, где именно будут старосты – может быть один староста на отдельный населенный пункт или на несколько сел / поселков (старостинский округ).

Староста должен работать на территории своего округа, а не в административном центре громады. То есть его рабочий кабинет должен находиться в конкретном селе / поселке, куда селяне могут прийти со своими жалобами и предложениями. Именно он должен стать голосом жителей населенных пунктов округа.

Чем занимается староста:

представляет интересы жителей сел своего округа в совете территориальной громады и ее исполкоме;

участвует в подготовке бюджета громады в части финансового обеспечения округа; указывает, почему и на какие именно нужды необходимые средства на развитие села / поселка;

имеет гарантированное право выступления в совете громады в вопросах, затрагивающих интересы жителей округа, принимает участие в подготовке проектов решений совета, касающиеся имущества, расположенного на территории округа;

контролирует выполнение работ объектов коммунальной собственности, благоустройства сел округа, при необходимости может инициировать проверку их деятельности;

взаимодействует и может получать необходимую для его работы информацию от всех организаций, работающих в округе; способствует привлечению жителей округа к принятию решений в обществе;

отслеживает проблемы жителей округа и предлагает варианты их решения, осуществляет коммуникацию между местной властью и жителями округа;

помогает жителям с документами: по решению совета ОТГ староста может либо сам выдавать определенные справки, или брать у жителей документы и отвозить их в административный центр громады (ведь расстояние до него может доходить до 20 км).

До недавнего времени староста, как и председатель ОТГ, избирался жителями на местных выборах. Он должен был отчитываться раз в год перед своими избирателями и советом и не был подчиненным голове ОТГ. Но в законодательстве многое изменилось. Теперь староста утверждается местным советом по представлению председателя ОТГ. Не реже одного раза в год он отчитывается о своей работе перед советом, а по требованию не менее трети депутатов – в определенный советом срок.

«То, что теперь староста не отчитывается перед людьми, меняет его статус. И можно сказать, что влияние жителей старостинского округа ослабляется, а влияние сельского головы усиливается», – отмечает руководитель Донецкого офиса программы «U-LEAD с Европой» Максим Ткач.

По его словам, сейчас в Украине 3200 старостинских округов, в 800 из них уже состоялись выборы. Но в большинстве случаев избранники только выполняют обязанности старосты. Именно выборы 25 октября должны определить их легитимность.

Эксперт по политике и местного развития Александр Солонтай отмечает, что полномочия старосты не изменились. Но нужно различать юридические полномочия и политический статус. «То есть: когда человека избирают всей громадой, то он как "фигура" чувствует себя значительно сильнее, чем когда его избрали в сессионном зале. Староста и до этого был подотчетен голове, а теперь – значительно больше, потому что фактически является членом его команды. Ранее были случаи, когда у них расходились мнения относительно каких-то вопросов по громаде и они были в "конфликте". Теперь они будут заодно, по крайней мере в начале, если дальше не разругаются. Плюс это или минус – мнений много. Некоторые отзывается положительно, потому что все процессы контролируются, не создаются "раздутые" старостинские округа там, где они не нужны, команда работает более слаженно и тому подобное. Есть и такие мысли, что, когда староста самостоятельный – он более эффективен. И те, и те правы», – поясняет Солонтай.

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Для участия в выборах кандидаты также должны вносить залог, который возвращается только в случае их победы. На выборах 25 октября 2020 года суммы такие: