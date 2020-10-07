«И потерпите»: Металлургам Енакиево в «ДНР» платят по 15-20% зарплаты

В «ДНР» в Енакиево работники нескольких цехов металлургического завода (ЕМЗ) требуют погашения задолженностей и выплаты зарплат на предприятии без задержек. По этому поводу 6 октября состоялась встреча работников ЕМЗ с «мэром» города Романом Храменковым и генеральным директором ЗАО «Внешторгсервис» Виктором Николаенко, сообщает один из местных Telegram-каналов.

Со ссылкой на источники популярный донецкий паблик пишет, что на встрече Виктор Николаенко заявил, что в серьезном ухудшении технического состояния ЕМЗ виноваты якобы рабочие, а не руководство.

«Об оттоке (квалифицированных) кадров с предприятий известно, но проблемой не считается. Процент выплат увеличится, когда "все филиалы ВТС выйдут на уровень 160 тысяч тонн производства продукции в месяц" (сейчас около 100 тысяч тонн, и это зависит от поставок сырья, которое происходит с перебоями), а до этого платить продолжат по 15-20% раз в одну-две недели. И "потерпите"», – передает паблик основные заявления Николаенко.

Напомним, работники Енакиевского металлургического завода 5 октября, вышли на митинг, требуя выплаты задолженности по зарплате. Задолженность на ЕМЗ – около 2,5 месяцев.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».