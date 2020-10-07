Бегут в Россию: В «ДНР» решили «привязать» спортсменов

Перспективные спортсмены стараются уехать из «ДНР» в Россию, и обратно в «республику» уже не возвращаются. Чтобы не допускать этого в дальнейшем, в «ДНР» разрабатывают механизм перехода спортсменов «ДНР» в иностранные спортивные организации.

«Министерство молодежи, спорта и туризма разрабатывает механизм по переходу спортсменов, который позволил бы упорядочить этот процесс. Я считаю, что этим должны в большей мере заниматься федерации по видам спорта. Учитывая принцип автономности, именно федерации должны выступить промежуточным звеном, которое позволило бы нашим спортсменам при переходе быть учтенными и в наших показателях результатов и перейти, например, в российское спортивное пространство», – цитируют «замминистра молодежи, спорта и туризма ДНР» Виктора Орехова местные интернет-ресурсы.

Он пояснил, что сейчас данный механизм в «ДНР» не урегулирован. Работа над ним должна проводиться в несколько этапов. На первом все федерации по видам спорта должны зарегистрироваться, затем – получить аккредитацию в профильном «министерстве».

«Сейчас, условно, спортсмен может выехать из республики и не вернуться, но при этом на его воспитание были потрачены государственные или муниципальные средства. В общепризнанных международных принципах порядок перехода регулируется федерациями, как правило они определяют трансфер спортсмена из одного государства в другое. Там есть и паспорт подобной процедуры, и переход возможен только с согласия определенной федерации, которая осуществляет делегированные права органа исполнительной власти по развитию того или иного вида спорта», – заключил Орехов.