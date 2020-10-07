Все – наемники: Хоккеисты команды «Мариуполь» знакомятся с городом и девушками (Фото)

В Мариуполе открытие новой ледовой арены намечено на середину октября. В здании еще продолжаются отделочные работы, но сегодня здесь уже тренируются профессиональные спортсмены новой хоккейной команды «Мариуполь», передает «Сайт города Мариуполя».

Чтобы попасть на ледовую арену, нужно открыть две двери. «Пока не закроешь одну, нельзя открывать другую. Эти условия необходимы, чтобы купол над ледовой ареной не упал», – поясляют в хоккейном клубе.

Под куполом нового комплекса разместилась ледовая арена размером 28 х 58 метров, соответствующая всем стандартам и рассчитанная для проведения чемпионата Украинской хоккейной лиги.

В будущем по периметру арены разместят до 200 посадочных мест. Как оказалось, хоккей – травмоопасный спорт не только для игроков, но и для зрителей. Во время тренировки шайбы летали так стремительно, что спасали только стеклянные непробиваемые экраны. Правда, иногда шайбы перелетали через ограждения, и тогда становилось уже не так весело.

На ледовом поле на первой тренировке находился тренер ХК «Мариуполь» Александр Сеуканд. Он отмечает, что «просто не ожидал, что на юго-востоке на берегу моря появится такое прекрасное спортивное сооружение».

17 лет он возглавлял киевский клуб «Сокол», тренировал сборную Украины по хоккею.

«Сегодня в ХК "Мариуполь" – все наемники. Со временем, появятся местные игроки. Я уверен в этом. Мы собрались, чтобы хоккей был любим в этом городе, чтобы у нас были болельщики и поддерживали нас», – отметил тренер.

Он добавил, что нынешние игроки поиграли в разных лигах: «Очень хорошие игроки, нужно время, чтобы сыграться и стать единой командой».

Александр Сеуканд

17 игроков ХК «Мариуполь» будут представлять город на чемпионате Украинской хоккейной лиги этого сезона.

В ХК «Мариуполь» играют: Тимур Мамедов, Максим Дуве, Александр Качула, Владимир Чердак, Никита Коваленко, Вадим Агеев, Денис Петрухно, Алексей Мельников, Иван Ципнятов, Руслан Ромащенко, Владислав Луговой, Александр Гуров, Александр Воронин, Евгений Кобяков, Ярослав Ухин, Данил Костарев и Валентин Сирченко.

9 игроков команды – легионеры, являются гражданами РФ. Как отметил Сеуканд, в перспективе видит, что они могут принять украинское гражданство и в будущем смогут усилить национальную сборную.

Сами игроки довольны, как их принимают в Мариуполе. Хоккеист Владимир Чердак заявил, что условия в Мариуполе оценивает, как лучшие в Украине, «нам закупят единую форму, обеспечат амуницией».

Всех игроков расселили на Левобережье, поближе к ледовому центру. Кстати, кормят хоккеистов в ресторане, расположенном в парке «Веселка».

Молодым людям в среднем 25-27 лет, есть и моложе. Как рассказал Владимир Чердак, в основном все заняты тренировками, но один из игроков уже познакомился с девушкой из Мариуполя.

Как сообщалось ранее, депутаты Мариупольского городского совета депутаты проголосовали за создание хоккейного клуба «Мариуполь». На его функционирование было выделено 20 млн грн из городского бюджета. Также в Левобережном районе построена Ледовая арена, предназначенная не только для хоккея, но и для фигурного катания.