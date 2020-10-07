Истязания и пытки: На Луганщине расследуют нарушения прав человека в «ЛНР»

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по фактам пыток и жестокого обращения с гражданским населением в «ЛНР», которые изложены в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «О ситуации с правами человека в Украине». Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предоставленным в докладе УВКПЧ материалам, представители «министерства государственной безопасности» и «министерства внутренних дел» «ЛНР» незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в «шпионаже» в пользу Украины и «сотрудничестве» с СБУ.

«Гражданское население подвергают истязаниям и пыткам, применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом. Задержанных лишают пищи и доступа к туалету. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой», – перечислили в прокуратуре.

В настоящее время установлены жители города Луганска и области, пострадавшие от противоправных действий «ЛНР».

Правоохранители подчеркивают, что указанные преступные действия прямо запрещены ст. 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нормами международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими лицами.