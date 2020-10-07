В «ДНР» кружки и секции ушли на «дистанционку»

В «ДНР» из-за распространения коронавируса кружки и секции переведены на дистанционную форму работы. Об этом говорится в «приказе» «министерства образования и науки ДНР» от 6 октября, опубликованном на местных интернет-ресурсах.

Как указано в «документе», организация воспитательной работы переводится в дистанционный режим с 7 октября «до особого распоряжения».

Также «до особого распоряжения» запрещается «проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и участие педагогов и учащихся в выездных мероприятиях».

Напомним, в «ДНР» учащиеся школ, училищ и техникумов отправлены на длительные 20-дневные каникулы с 5 по 25 октября. Как отмечается, данные меры вызваны вспышкой коронавируса.