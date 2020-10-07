Не будет леса – будет пустыня: Луганщина попросит международной помощи в восстановлении лесов

В Луганской области, где за последние недели от пожаров пострадало около 20 тыс. га территории, планируют как можно быстрее взяться за восстановление лесов. Надеются при этом и на помощь иностранных партнеров. Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает «Укринформ».

«Меня приглашали лично к себе послы Канады, Германии, Польши, Соединенных Штатов Америки (посла пока нет, представитель посольства), и я собираюсь с ними встретиться, обсудить вопросы помощи именно специалистами, возможно – техникой и, возможно – саженцами деревьев. Ведь что США, что Канада – они так же страдают ежегодно от лесных пожаров и знают, как восстанавливать леса», – отметил Гайдай.

По его словам, вопрос восстановления лесов на Луганщине будут рассматривать и в экологическом комитете Верховной Рады. Комитет официально будет обращаться в Институт лесного хозяйства. Нужно уже сейчас разработать проект по восстановлению лесов, поскольку нельзя делать это хаотично.

«Я не специалист, а тут как раз специалистам надо заниматься этим вопросом – возможно, надо не сосной засаживать, а лиственными деревьями. Если они для нас разработают проект, мы уже шаг за шагом будем восстанавливать наши леса. Потому что если не будет леса, у нас будет пустыня», – отметил глава ОГА.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.