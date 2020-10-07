В Украине – в 27 раз меньше: Какая пенсия и условия выплат в странах мира

В большинстве стран мира предусмотрена пенсия по возрасту. Самая высокая такая государственная пенсия – в Дании. В Украине же – в 27 раз меньше.

Так, размер средней пенсии по возрасту в странах мира следующий:

Украина – примерно 116 долл. США;

Литва – 408 долл.;

Польша – 538 долл.;

Эстония – 656 долл.;

Германия – 849 долл.;

Нидерланды – 1 418 долл.;

Австралия – 1 486 долл.;

США – 1 503 долл.;

Япония – 1 700 долл.;

Швейцария – 2 046 долл.;

Дания – 3 087 долл.

Но пенсионная система в странах имеет нюансы – по пенсионному возрасту, по отчислениям в трудоспособный период, по оформлению пенсии и пр.

Украинка Наталья проживает в Австралии. Она отмечает, что здесь пенсионный возраст наступает в 65 лет, а средняя пенсия составляет около 2 080 австралийских долл. (1 486 долл. США), но исчисляется она неделями.

«Чтобы получать государственную пенсию, нужно пройти тест. Вопросы: сколько лет вы проживаете в стране, какое имеете имущество, недвижимость и пр. Средняя пенсия составляет 520 австр. долл. в неделю (372 долл. США, – ред.). Этого хватает, чтобы оплатить коммунальные услуги, питание и иные бытовые расходы. Моей знакомой 67 лет, по ее словам, она не только себя прекрасно обеспечивает, ей еще удается откладывать от 600 до 1000 австр. долл.», – рассказывает женщина.

В Австралии если человек не находится в стране более 6 недель, то размер государственной пенсии уменьшается на 30%.

Кроме этого, австралийские пенсионеры, как и украинские, имеют электронные пенсионные удостоверения. Но в Австралии с этой картой можно не только деньги в банкомате снимать, но и хорошо экономить. Например, при таком удостоверении можно бесплатно вызывать «скорую помощь», для иных граждан такой звонок платный – от 600 до 1000 австр. долл. (429 – 715 долл. США или 12 – 20 тыс. грн).

Также с электронным удостоверением гражданин имеет скидку в общественном транспорте. В час пик пенсионеры ездят бесплатно, а с 11 до 16 часов платят 5 австр. долл. (4 долл. США), для остальных жителей проезд – 10 австр. долл. Также для пенсионеров дешевле медикаменты в аптеках, билеты в кинотеатры и театры.

Кроме государственной пенсионной системы, на континенте действует и частная, или как ее называют, – накопительная. «Человек начинает свою трудовую деятельность с 18 лет, и если он работает не менее 31 часов в неделю, то автоматически начинает получать отчисления в свой пенсионный фонд 9% от работодателя. В 2013 году планируют увеличить отчисления до 12%. Если возникают серьезные проблемы со здоровьем, то он может получить доступ к своим пенсионным накоплениям с 55 лет, а остальные люди – с 60 лет», – рассказала Наталья.

В Греции система похожа. Как и австралийцы, здесь выходят на пенсию в 65 лет. Хотя в обеих странах в ближайшее время планируют увеличить пенсионный возраст до 67 лет.

Когда грек вышел на пенсию, все его пенсионные отчисления переводятся в страховые баллы – «энсимы», в переводе – страховые марки. «Каждая и марок соответствует трудодню. Вы имеете право на полную пенсию, если у вас есть 40 лет страхового стажа и вам 62 года», – говорит Регина, которая проживает в греческой столице Афинах.

В Греции основная пенсия состоит из двух частей:

первая – национальная, она выплачивается не за счет взносов работающего, а непосредственно из госбюджета;

вторая – дополнительная, она вычисляется с учетом дохода, на который отчислялись взносы с 2002 года.

«Пенсия работников частного сектора составляет 580-650 евро в месяц», – уточнила Регина.

В Нидерландах – трехуровневая пенсионная система.

Первый уровень – социальный (базовый), такую пенсию получают все голландцы, которые достигли 67 лет. Но условие – они должны прожить в стране не менее 50 лет.

Второй уровень пенсии – профессиональный. Он формируется из отчислений, которые человек делал на протяжении своей трудовой деятельности. Так, те, кто еще работают, отчисляют 15% доходов в пенсионный фонд, плюс 20% от оклада сотрудника платит работодатель.

Третий уровень – собственные накопления, которые человек собирает сам и хранит в форме, которая ему удобна. Преимущественно нидерландцы хранят деньги в банках.

Крис живет в Нидерландах, ему 68 лет, трудовой стаж – 25 лет. Мужчина на пенсии уже год. Сейчас он получает две пенсии – 1 100 евро базовую и 268 евро профессиональную. Это по меркам Нидерландов – небольшая сумма. Поэтому, по словам Криса, государство помогает. «Коммунальные услуги у меня выходят 534 евро каждый месяц. Из них 274 евро за меня платит государство, а 260 – оплачиваю я. Медстраховка у меня стоит 160 евро в месяц, и по ней я тоже плачу лишь половину», – рассказал мужчина.

Но есть страны, где не предусмотрена пенсия при достижении пожилого возраста: в Китае, Индии, Пакистане, Филиппинах, Таиланде и Ираке.

Напомним, что сегодня в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60). Сейчас применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии: с 1 июля минимальная – 1 712 грн, максимальная – 17 120 грн. При этом у разных категорий пенсионеров разный уровень минимальной пенсии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»