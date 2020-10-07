Сгорели 10 домов: На Луганщине пожары подобрались к границам Донецкой области

В Попаснянском районе Луганской области в результате пожара сгорели около 10 домов. Об этом сообщил глава Попаснянской райгосадминистрации Роман Власенко на своей странице в Facebook.

«Крупный пожар на хуторе "Каменный карьер" в Горном, около 10 домов сгорело, жертв нет», – написал Власенко.

По его словам, в районе Попасной ситуация контролируется, однако есть новый очаг возгорания.

«Новый очаг лесного пожара за Выскривой на границе с Донецкой областью», – добавил глава РГА.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.