Разъяснения юристов: Какие права и обязанности имеют переселенцы

Правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» проанализировали наиболее распространенные мифы на тему – какие права и обязанности имеют внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Все переселенцы должны обязательно стать на учет и получить «справку переселенца»

❌ Миф

На самом деле оформления справки о постановке на учет ВПЛ является правом, а не обязанностью переселенцев.

Хотя, стоит согласиться, в отдельных случаях такой документ, выданный в соответствии с постановлением Кабинета министров от 01.10.2014 № 509, действительно может значительно облегчить жизнь ВПЛ и предоставить доступ к отдельным льготам и возможностям. Это касается, в частности, случаев назначения и выплаты адресной помощи, социальной стипендии, пенсии, участия в жилищных программах и т. п.

Для переселенцев не может устанавливаться испытательный срок при приеме на работу

✅ Правда

Как бы этого не хотели работодатели, но при трудоустройстве ВПЛ, которые официально состоят на учете и имеют «справку переселенца», они не могут устанавливать для них испытательный срок. Соответствующая норма предусмотрена ст. 26 Кодекса законов о труде.

Переселенцы имеют право на первоочередное устройство детей в дошкольные учебные заведения

❌ Миф

К сожалению, наличие «справки переселенца» не предусматривает дополнительных гарантий по устройству детей ВПЛ в детские сады. В этом случае претендовать на первоочередное устройство в дошкольное учебное заведение можно только в случае принадлежности к другим льготным категориям (например, детей с особыми потребностями, детей военнослужащих и т.д.).

Переселенцы не имеют права отказаться от «статуса» ВПЛ

❌ Миф

На самом деле, в соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» каждый переселенец, который находится на учете в органе социальной защиты населения, может в любое время подать заявление об отказе от выданной ему справки ВПЛ. При этом такой отказ не является препятствием для повторного взятия на учет, если сохранились обстоятельства, по которым такое лицо вынуждено было переместиться.

Законом ограничено пребывание переселенцев на неподконтрольной территории

✅ Правда, но частично

Статьей 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» действительно установлены определенные ограничения по пребыванию переселенцев на неподконтрольной территории.

Так, в случае длительного отсутствия (более 60 дней) по месту фактического проживания (указанном в справке о постановке на учет ВПЛ) и наличии информации, которая дает разумные основания полагать, что переселенец вернулся к прежнему месту постоянного проживания (за линией разграничения), орган соцзащиты населения имеет право отменить выданную такому лицу справку и прекратить выплату социальной, в том числе адресной, помощи («пособия переселенца»).

Вместе с тем, согласно постановлению Кабинета министров от 08.04.2020 № 266 в период карантина или ограничительных мер, связанных с COVID-19, и в течение 30 дней со дня отмены карантина соответствующая норма об отмене действия справки не действует.