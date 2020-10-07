За нарушение карантина в «ДНР» выписали штрафов на 5,5 миллионов рублей

В «ДНР» местная «полиция» с марта текущего года выявила более 900 нарушителей мер противодействия COVID-19. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«За нарушение законодательства в области обеспечении санитарного и эпидемического благополучия граждан, сотрудники полиции привлекли к административной ответственности более 900 граждан. Правонарушители оштрафованы на общую сумму около 5,5 миллиона рублей (около 2,1 млн грн по местному курсу – ред.)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что было вынесено еще более 600 предупреждений.

Как сообщают местные паблики в соцсетях, 7 октября начались новые проверки «полицией» соблюдения противоэпидемических мероприятий на различных торговых площадках, где зачастую можно встретить большое количество людей.

«Также сотрудники МВД фиксируют соблюдение режима самоизоляции лицами, которые прибыли из стран с "неблагополучной эпидситуацией". За каждое нарушение законодательства грозит предупреждение или штраф», – пишут дончане.

Напомним, в «ДНР» за первое нарушение мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции гражданам установлены штрафы от 100 до 500 руб. (41 – 204 грн по местному курсу валют). Но если вторично нарушаются правила, то штрафы увеличиваются в десятки раз – от 1000 до 3000 руб. (408 – 1 225 грн). Для предпринимателя это будет уже от 5000 руб. В Донецке пассажиры в общественном транспорте ездят без масок. При этом в «ДНР» водитель не имеет права высадить таких нарушителей карантина.