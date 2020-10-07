В «ЛНР» жителей призывают не ходить в банк и не пользоваться бумажными деньгами

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции «государственный банк ЛНР» просит своих клиентов обслуживаться дистанционно и пользоваться пластиковыми картами, сообщают местные интернет-ресурсы.

В «госбанке» также призвали жителей «республики» избегать мест массового скопления людей, в том числе воздержаться от посещения отделений банка.

«Осуществляйте оплату коммунальных услуг, интернета, мобильной связи "Лугаком" с компьютера или мобильного телефона с использованием системы "Клиент-банк" или в платежных терминалах самообслуживания, для расчетов в торговых сетях используйте банковские пластиковые карты», – говорится в сообщении.

Напомним, всего по состоянию на 7 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «ЛНР» – 1 077, из них выздоровели – 819 человек, летальных случаев – 42.