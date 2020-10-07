Типа посещал пенсионерку: «Мэр» неподконтрольной Макеевки оказался в центре «фотошопного» скандала (Фото)

В «ДНР» выпустили сообщение о посещении «мэром» Макеевки Сергем Голощаповым 97-летней местной жительницы, которое проиллюстрировали фотографией. Но как оказалось, изображение «мэра» на фото добавили с помощью графического редактора.

Так, 3 октября на сайте общественного движения «Донецкая республика» появилось сообщение о поздравлении «властями» Макеевки с 97-летием ветерана Второй мировой войны Клавдии Пигоревой.

Как утверждалось в сообщении, с визитом прибыл лично «мэр» Макеевки Сергей Голощапов. Для подтверждения этого факта сайт ОД «ДР» опубликовал следующую фотографию:

В одной из «республиканских» редакций проанализировали снимок и выявили явные признаки фотошопа. Исходное изображение Голощапова взято со снимка, опубликованном на сайте «администрации» Макеевки 19 июня текущего года. Рразница лишь в том, что на снимке 3 октября изображение мэра явно высветлено:

На фотошоп сразу обратили внимание и пользователи соцсетей. Так, на странице макеевского отделения ОД «ДР» под постом о поздравлении Клавдии Пигоревой пользователь оставил эмоциональный комментарий, который набрал в два раза больше лайков, чем сам пост группы:

В макеевском отделении ОД «ДН» пеняют на «администрацию» города. «Фотографию нам предоставили в администрации Макеевки. Они заверили, что фото "живое". После того, как в соцсетях начали обсуждать – фотошоп ли это – мы обратились к родственникам Клавдии Пигоревой. Они подтвердили, что Голощапов у них в доме, действительно, был», – заявила ОД «ДР» Ирина Байдацкая.

В «мэрии» Макеевки также заверяют, что снимок с Голощаповым настоящий. «Фотография реальная. Это не фотошоп», – сказала представитель пресс-службы «администрации» Макеевки Елена Кононенко.

Примечательно, что сообщение о визите «мэра» к Клавдии Пигоревой и скандальная фотография появились только на сайте «Донецкой республики». На сайте «администрации» Макеевки аналогичного сообщения от 3 октября нет.

«Если 3 октября Сергей Голощапов в доме ветерана Пигоревой действительно был, то зачем вместо реального снимка понадобилось вставлять мэра в фотографию при помощи фотошопа? И почему представитель макеевской мэрии Елена Кононенко уверяет нас в том, что фотография реальная? Если это не так», – возмущаются в «республиканском» издании.