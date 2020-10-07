Переселенцы могут не приходить в УТСЗН для продления выплат в период карантина, – юристы

Министерство социальной политики обратилось ко всем руководителям структурных подразделений органам соцзащиты с требованием соблюдать действующее законодательство в части назначения денежных выплат ВПЛ в период карантина. Об этом говорится в ответе министерства на запрос общественной организации «Донбасс SOS».

В «Донбасс SOS» отметили, что несмотря на карантин, отдельные управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают звонить переселенцам и приглашать лично явиться в УТСЗН для переоформления получения социальных пособий. Если переселенец не является, в некоторых случаях выплаты прекращались.

В «Донбасс SOS» подчеркивают – такие действия УТСЗН незаконны.

На данный момент на территории Украины до 31 октября Кабинетом министров введен карантин, который регламентируется Постановлением № 641 от 22.07.2020 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий…» с изменениями. Также продолжают действовать ряд законов, которые были призваны защитить права граждан на период карантина.

В частности, действует Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» (№ 540-ІХ от 30.03.2020).

Раздел 2 «Заключительные и переходные положения» этого закона содержит п. 4, в котором говорится, что на период карантина и на протяжении 30 дней после его отмены:

запрещается осуществление проверок фактического места жительства / пребывания внутренне перемещенных лиц при назначении (возобновлении) социальных выплат;

комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ принимают решение о назначении (восстановлении) или отказ в назначении (возобновлении) социальных выплат без акта обследования материально-бытовых условий семьи;

продолжается выплата ВПЛ социальных выплат (пенсий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий, льгот и пр.), назначенных до начала установления карантина.

Во исполнение этого закона, Кабинет министров Украины принял Постановление № 264 от 8.04.2020, где приведен полный перечень выплат, которые продляются автоматически.

«Таким образом, на период карантина ранее назначенные социальные выплаты должны продлеваться автоматически на следующий период без личной явки получателя – внутренне перемещенного лица и без подачи заявления. Но если вы не получали такие выплаты до начала карантина, вам необходимо будет обратиться для их назначения», – акцентировали юристы.

Однако в последний месяц существенно увеличилось количество обращений, в которых люди жалуются на незаконное прекращение адресных выплат («пособий переселенца»).

В этой связи «Донбасс SOS» обратилось в Министерство социальной политики с письмом о недопустимости нарушения законодательства в это сложное время и требованием дать соответствующие разъяснения территориальным органам соцобеспечения.

В ответе на запрос говорится, что Министерство обратилось ко всем руководителям органов соцзащиты с требованием соблюдать законодательство в части назначения денежных выплат ВПЛ в период карантина.

«Таким образом, требования УТСЗН не соответствуют действующему законодательству, более того, подвергают граждан ненужным социальным контактам и опасности заражения», – подчеркнули правозащитники.

Итак, если вы столкнулись с требованием лично явиться в УТСЗН для назначения адресной (или любой другой социальной) помощи, вы можете предпринять такие действия: