Опыт Курахово: Как открыть комиссионный магазин в небольшом городке

В век интернет-магазинов продавать через «комиссионку» вещи, которые к тому же были в использовании, – большой риск. Жительница 20-тысячного Курахово (Донецкая обл.) Елена Кушнаренко это понимала. Но также понимала, что люди в возрасте, особенно те, которые живут в селе, вряд ли покупают вещи онлайн. Поэтому решила рискнуть, передает «Громада Схід».

Комиссионный магазин в Курахово Елена основала три года назад. По образованию женщина бухгалтер. Долгое время работала на автозаправке, но вынуждена была оставить работу.

«Решили с мужем, который тогда работал дома и зарабатывал ремонтом ювелирных изделий, арендовать на вещевом рынке небольшое помещение – 9 квадратных метров. Сделали небольшой ремонт, в одной комнате работал мой муж, другая была моей. Долго думала, чем именно заниматься. Сначала думала о небольшом кафе, но неподалеку открылась столовая. Поэтому побоялась конкуренции и решила торговать вещами, которые были в использовании», – рассказывает Елена.

Лишних денег на закупку товара не было, поэтому она начинала с нескольких вещей, разложенных на деревянных полках.

По ее словам, в Курахово до этого работала только одна «комиссионка», но впоследствии она закрылась, ее владельцы даже подарили своей «преемнице» баннер.

Еще один плюс – рядом находилось отделение «Новой почты». И именно оттуда посетители начали массово приносить первые товары. Кто-то заказывал вещи в интернет-магазинах, а они не подходили по размеру или цвет отличался от ожидаемого, поэтому люди начали приносить и сдавать на комиссию новые по сути вещи. Потом пришли мамы малышей – дети быстро растут, бывает так, что ползунки не успели одеть, а они уже маленькие.

Вскоре «комиссионка» начала давать выручку в 500-600 грн в день. Средства вкладывали в достройку помещения, впоследствии оно «выросло» до 18 квадратных метров. На рекламу у Елены не было времени, но магазин стал известным благодаря популярному в небольших городах «сарафанному радио».

Ежедневно люди приносят и сдают для продажи вещи, игрушки, посуду, технику. Люди – комиссианты, а Елена – комиссионер, который выступает посредником в торговой сделке.

«Цена на любую вещь определяет тот, кто ее принес. Иногда я советую, что можно цену поднять или немного опустить. Но если люди настаивают на своей цене, я не спорю, конечно. Как посредник, я имею 30% от продаж каждой вещи, остальное забирает комиссиант. Требования к вещам, которые приносят на продажу, простые и без исключений: они должны быть чистые, опрятные, выглаженные, без брака и не такими, что 30-40 лет лежали на чердаке или вышли из моды в 70-х годах прошлого века», – объясняет Елена.

Все сделки с комиссиантами она документирует, а ее покупатели получают чеки. Всю технику принимает только с документами и продает с гарантией на 2 недели. Если за этот срок прибор выйдет из строя – покупатель возвращает его в магазин, а комиссиант возвращает полученные деньги.

Елена Кушнаренко

Сначала предпринимательница столкнулась с тем, что подозрительные люди пытались сдать в магазин технику без документов. Но таких Кушнаренко быстро отвадила.

Постоянные комиссианты – это многодетные родители, люди старшего возраста, молодые мамочки, которые находятся в декретном отпуске и пытаются подработать. Покупатели приходят разные: военнослужащие, пенсионеры, впрочем, бывает и молодежь. Часто приезжают люди из соседних сел.

По мнению Елены, работать в комиссионном магазине смогут не все, потому что нужно вести дела так, чтобы довольными остались и комиссианты, и покупатели.

«Владелец "комиссионки" должен тонко чувствовать, какие вещи будут спрашивать. Когда мы открылись, то чаще спрашивали детское, позже мужская одежда пользовалась спросом. Одной зимой девушка, которая шьет дома, принесла мне детские карнавальные костюмы, я их купила и сейчас сдаю в аренду, потому что не все родители могут приобрести одежду на один раз. Один костюм у меня стоит 50-150 грн. А вот деловые мужские и женские костюмы не беру, потому что их почти никогда не спрашивают», – поделилась деталями предпринимательница.

Конечно, успех комиссионного магазина свидетельствует о том, что покупная способность местных жителей довольно низкая, лишних средств на новые вещи у людей нет. Тем важнее, что бизнес Елены Кушнаренко помогает жителям не только избавиться от лишних вещей, но и заработать на этом.

«Можно сказать, что мой бизнес помогает людям. Одна бабушка часто приносит мне посуду, чтобы продать ее и отдать деньги своей внучке, которая учится в вузе в другом городе. Помогать из своей маленькой пенсии она не имеет возможности. Еще отмечу, что мы вместе с мужем, как два отдельных ФЛП, платим ежемесячно 4000 грн налогов и не ждем помощи от государства или благотворителей», – отмечает Елена.

Есть планы по развитию своего дела, связанные с продажей новых вещей. Накануне карантина Кушнаренко приобрела партию мужской обуви, но продать не успела. Три месяца не работали, еще надо было уделить внимание трем детям, которые учились дистанционно. Поэтому, когда узнала о программах, направленных на поддержку предпринимателей, – пошла, выиграла грант, купила кондиционер, полочки и стойки для развешивания одежды.

«Как открылись после карантина, пару месяцев покупателей было очень мало. Сейчас ситуация выровнялась, торговля оживилась. Постепенно распродаю партию новой обуви, понимаю, что лишних средств у людей нет, поэтому не накручиваю цену в два раза. Планирую расширить ассортимент, продавать новую женская обувь и вазоны для цветов. А еще мне один местный художник обещал картины на продажу принести», – говорит предпринимательница.

Ближайшие планы – создать пару новых рабочих мест и создать собственный сайт, чтобы продавать товары не только в «комиссионке», но и онлайн.