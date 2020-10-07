Не смогли включить свет: В Абхазии футбольный матч со сборной «ДНР» закончился конфузом

В частично признанной «республике» Абхазия прошел товарищеский футбольный матч между местной сборной и сборной «ДНР». Но сыграли лишь полматча, т.к. на стадион не смогли включить свет. Об этом сообщает газета «ДНР».

Игра проходила 25 сентября в абхазской столице – городе Сухуми.

Это уже была четвертая встреча сборных по футболу двух «республик». В первых двух поединках выигрывали абхазы, в третьем была ничья.

В этот раз на сухумском стадионе «Динамо» помимо рядовых зрителей присутствовали и абхазские «министры» во главе с «президентом» Абхазии Асланом Бжанией. От «ДНР» на трибунах сидел президент «Футбольного союза ДНР» Павел Давыденко. Также среди гостей как бы от обеих стороны – экс-командир незаконного вооруженного формирования «Пятнашка», а ныне советник «президента» Абхазии Ахра Авидзба (позывной «Абхаз»).

Но собравшиеся увидели только первый тайм матча, в котором ни сборная «ДНР», ни сборная Абхазии не забили ни одного гола.

«Едва началась вторая половина матча, часть поля погрузилась в темноту. Матч приостановили, а зрителей попросили не расходиться в надежде решить техническую проблему с освещением. Спустя час организаторы объявили, что восстановить электрическое обеспечение арены не удалось и матч доигран не будет», – говорится в газетной заметке.

В итоге результатом матча признали ничью – 0:0.

Как отмечают иные СМИ, на стадионе вышел из строя прожектор. Стадион «Динамо» – самый большой в неподконтрольной грузинским властям Абхазии. Он был открыт после реконструкции в 2015 году. По данным местных СМИ, за последние годы никаких вложений в стадион сделано не было, он функционировал за счет того, что вносили команды за игру. Зрители, приходившие на стадион, видели, что работавших плафонов на прожекторах становилось все меньше. Практически половина из них уже не работала.