До слез: Как на Луганщине помогают животным-погорельцам (Видео)

В Северодонецке ветеринарные клиники бесплатно оказывают помощь животным, пострадавшим от пожаров в Луганской области.

Только за первый день масштабных пожаров в ветклинику «Фауна» волонтеры привезли десяток пострадавших котов и собак. Здесь помощь им оказывают бесплатно.

«Одних привозили, других забирали, когда находились хозяева. Была у нас очень счастливая история – мальчик нашел свою кошку, очень обрадовался. До слез просто», – рассказывает ветеринар Ольга Мазур.

Сейчас в ветклинике уже 5 дней на лечении находится кошка Мурлыка. Несколько дней назад ее прооперировали. «На данный момент у нас находится одна эта кошечка. У нее сильно поражены лапки. Но в течение дня люди к нам приносят еще около 10 животных, которые пострадали. У кого-то это личное животное, кто-то держит на передержке, пока животное не выздоровеет. Люди приносят, мы всех животных обрабатываем, ни копейки не берем. Потому что очень жалко их», – говорит Мазур.

Также бесплатно пострадавших от пожаров животных лечат в ветклинике «Зоо-Чудо». «В основном это были кошечки и с ожогами лапок. Они бегали по погорелому. Мы им оказали помощь. В таких случаях идет стандартная терапия – колем обезболивающее, противовоспалительные препараты. Добавляем антибиотик, чтобы на фоне ожогов не начался гнойный воспалительный процесс», – делится ветеринар Евгений Гуторов.

В обычной ситуации такая медпомощь стоила бы от 200 грн.

«Также мы оказали помощь двум собакам. Вот у них были проблемы, связанные с тем, что они надышались дыма. Это постоянный кашель, общее угнетение. Здесь, конечно, было лечение серьезнее – капельницы, сердечные препараты», – продолжил Гуторов.

Жители, желающие помочь животным, с самого утра приносят в ветклиники лекарства и еду для животных.

На данный момент нет статистики, сколько домашних любимцев погибли в огне на Луганщине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТРК Донбас Онлайн»