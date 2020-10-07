Такого нет даже в Харькове: В Краматорске строят бункер для лечения онкобольных (Видео)

В Краматорске к радиологическому отделению онкодиспансера пристраивают бункер. Там установят линейный излучатель, который необходим для терапии онкобольных.

«Мы находимся в бункере, где будет непосредственно находится линейный излучатель. В бункер больные будут заходить через специальный коридор, который называется каньон. Это специальное помещение, которое предназначено для больших доз радиологического излучения», – рассказывает директор областного территориального медицинского объединения г. Краматорска Александр Гейко.

Толщина бетонных стен бункера будет более чем полтора метра, перекрытий на потолке – до 2,5 метров.

Другие вспомогательные помещения (ординаторскую, приемную и т.д.) строят из кирпича. Общая площадь пристройки радиологического отделения составит 550 кв. метров.

Возводится бункер за средства областного бюджета. Стоимость постройки помещения около 30 млн грн.

«А стоимость линейного ускорителя – 60 млн грн. Этот аппарат будет единственный в Донецкой области. Аппарата такого класса нет ни в соседней Харьковской области, ни в самом Харькове. Он настраивается с помощью компьютерного томографа непосредственно на новообразование, и радиологическое излучение идет на саму опухоль. При этом соседние ткани – не повреждаются», – пояснил Александр Гейко.

Завершить строительство и установить линейный излучатель в Краматорском онкодиспансере должны до конца декабря. Лечить людей начнут со следующего года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»