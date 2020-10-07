Светодинамический: Фонтан в Мариуполе признан самым большим в Украине (Фото, видео)

Новый фонтан на центральной Соборной площади Мариуполя признан самым большим Украины. Об этом сообщает пресс-служба Книги рекордов Украины.

Это светодинамический пешеходный арочный фонтан. Его длина –36 м, ширина – 7,5 м. В теплое время года жители и гости города смогут гулять под водной аркой, переливающейся разными цветами.

Рекорд зарегистрировали в категории «Строительство, размеры». Инициатором участия в испытании стало Коммунальное предприятие «Городское управление капитального строительства».

Напомним, ко Дню города, который в этом году Мариуполь отмечал 24-25 сентября, завершили реконструкцию центральной площади Свободы. Современная вобрала в себя целый комплекс смыслообразующих символов. 6-новых арт-объектов связаны единой концепцией Духа Времени. Эти символы воплощают победы, национальные свершения и боль утрат нынешней войны.