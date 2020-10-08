В «ДНР» «Хатхор» выдала более 53 тысяч «полисов» ОСАГО

В «ДНР» свыше 53 тыс. человек оформили «полис» ОСАГО. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На 1 октября 2020 года страховой компанией оформлено более 53 тыс. полисов обязательного страхования», – уверяют в «ДНР».

«Полисы» оформляет компания «Хатхор», у которой есть 11 офисов в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Шахтерске, Амвросиевке и Старобешево (после переименования – Кальмиусское). Также «полисы» продают в «Почте Донбасса» и около 40 агентов.

«Ведется постоянная работа по обучению новых агентов страховой компании, которыми могут стать юридические лица или физические лица-предприниматели, имеющие в регистрационных документах разрешение заниматься соответствующим видом деятельности», – уверяют в компании «Хатхор».

Также сообщается, что данная компания приняла первые заявления владельцев транспортных средств «на выплаты страхового возмещения по полису ОСАГО». «По полисам, которые были проданы ранее, в компанию уже подано несколько заявлений о страховом возмещении, которые находятся на завершающей стадии рассмотрения», – утверждают в «республике».

Напомним, на конец августа «полис» оформили почти 6,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» всех автовладельцев обязали оформить «полис ОСАГО» до 1 августа. «Страховой полис» ОСАГО можно оформить в отделениях «Почты Донбасса».