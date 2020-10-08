У мальчика пострадали глаза: В ОБСЕ рассказали о ранении женщины с ребенком на неподконтрольной Луганщине

Женщина и ее 11-летний сын получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства вблизи неподконтрольного украинским властям Золотого-5 (Михайловки) на Луганщине. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 7 октября.

«Команда СММ уточняла сообщения о том, что женщина и мальчик были ранены в результате срабатывания взрывного устройства в поле возле н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска). 6 октября женщина (40–49 лет) по телефону рассказала наблюдателям, что 28 сентября она вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле недалеко от Золотого-5 (Михайловки), где наступила на взрывное устройство», – говорится в отчете.

Женщина сообщила наблюдателям Миссии, что получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала.

В тот же день сестра женщины по телефону сказала команде Миссии, что 28 сентября она узнала об инциденте от дочери пострадавшей, а когда прибыла на вышеуказанное поле, обнаружила раненых сестру и племянника.

29 сентября медперсонал больницы в неподконтрольном украинским властям Первомайске рассказал наблюдателям, что 28 сентября к ним доставили женщину (40–49 лет) с ранениями, которые соответствовали последствиям срабатывания взрывного устройства, и добавили, что ее прооперировали.

«В тот же день медперсонал больницы в Луганске сообщил, что 28 сентября был госпитализирован мальчик (11 лет) с ранениями, которые соответствовали последствиям срабатывания взрывного устройства, и что ему прооперировали глаза», – говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, 28 сентября на неподконтрольной украинским властям части Луганской области при срабатывании неустановленного взрывного устройства пострадали женщина 1979 года рождения и мальчик 2008 года рождения.