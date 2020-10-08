На Луганщине спасатели ликвидировали все основные очаги масштабного лесного пожара

Сегодня утром, 8 октября, огнеборцы ликвидировали последний основной очаг масштабного пожара на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«8 октября в 8:30 пожар очага №1 вблизи с. Смоляниново Новоайдарского района ликвидирован. Итак, по состоянию на 8:30 8 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 10 очагов ликвидированы», – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

На месте пожара работает тяжелая инженерная техника ВСУ: 2 единицы БАТ и 1 единица ИМР. Также задействован пожарный поезд.

Авиацией ГСЧС 7 октября совершено 29 сбросов, 58 тонн воды (с начала тушения 617 сбросов, 1 тыс. 964 тонны воды).

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 11 человек. Кроме этого, пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.