Более 5 тыс. случаев за сутки: В Украине зафиксирован очередной антирекорд COVID-19

В Украине зафиксированы 5 397 новых случаев COVID-19 – это антирекорд количества новых больных в сутки. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«8 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 690 летальных, 108 233 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 5 397 новых случаев. Всего проведено 2 489 702 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2 263 пациента», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 5 118 случаев COVID-19, в Луганской – 1 480 случаев.