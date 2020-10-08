В Донецке отложили торжества к юбилею Ботанического сада, но показали архивные документы (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке к 55-летнему юбилею Донецкого ботанического сада запланированные торжества отложили, но открылась выставка. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Торжества из-за сложной ситуации с коронавирусом решили отложить.

При этом сотрудники «республиканского» архива подготовили выставку, на которой посетители узнают, как создавался сад, с чего все начиналось.

В фондах архива есть уникальные документы, связанные с историей Донецкого ботанического сада. Они и представлены на экспозиции.

Среди представленных архивных документов есть и «протокол заседания народных комиссаров», датированный 1930 годом. В нем говорится о необходимости строительства ботсадов в Каменец-Подольском, Луганске и Сталино (название Донецка на тот момент). Но эта идея тогда не была реализована.

К ней вернулись только в 60-е годы. Для сада было выбрано урочище «Питомник №1» в районе Богодуховской балки.

Донецкий ботанический сад является и научным центром, одним из основных направлений работы которого являются изучение и охрана растений региона. Достижения ученых сада отражены в монографиях и периодических научных изданиях.

На выставке представили и несколько уникальных гербарных образцов, попавших в ботсад из разных уголков – в том числе с Дальнего Востока и Антарктиды. Среди засушенных растений есть образцы, которым почти 100 лет: их и сейчас можно исследовать генетическим или химическим методом.

Кроме того, к юбилею для самых маленьких посетителей на территории сада открыли детскую игровую площадку.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube