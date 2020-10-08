COVID-19: На Донетчине умер врач из Краматорска (Карта)

В Донецкой области за сутки зафиксированы 295 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

Кириленко рассказал, что коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стал 58-летний врач из Краматорска.

За среду, 7 октября, COVID-19 диагностировали еще у 295 жителей области, в том числе у 7 детей:

121 – в Мариуполе (1 ребенок);

58 – в Краматорске (3 детей);

29 – в Славянске (2 ребенка);

14 – в Торецке;

11 – в Константиновке;

по 9 – в Селидово и Доброполье;

по 8 – в Бахмуте и Дружковке;

по 4 – в Лиманской ОТГ и Славянском районе;

по 3 – в Покровске и Никольском районе;

по 2 – в Мангушском, Покровском, Волновахском, Марьинском и Великоновоселковском районах;

по 1 – в Новогродовке (ребенок) и Александровской ОТГ, Добропольском и Ясиноватском районах.

«Мариуполь стал первым городом в области, который преодолел печальную отметку в 1 000 больных. К сожалению, уже сейчас понятно, что он будет не единственным таким. Донецкая область уже частично потеряла статус зеленой зоны, и, если ситуация будет разворачиваться такими же темпами, правительство будет вынуждено принять решение еще усилить карантин», – отметил губернатор.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 5 119 случаев COVID-19, из них: